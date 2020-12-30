Boeing 737 Max уперше після катастроф виконав регулярний рейс з пасажирами на борту

Літак Boeing 737 Max у вівторок, 29 грудня, уперше з березня 2019 року вилетів регулярним рейсом у США - літак авіакомпанії American Airlines виконав рейс Маямі-Нью-Йорк.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що на борту перебували 100 людей. Ті ж пасажири, яким летіти цим літаком було не по собі, могли скористатись іншим рейсом.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року авіакомпанія Boeing отримала дозвіл від Федерального авіаційного управління США (Federal Aviation Administration, FAA) повернути в експлуатацію літаки Boeing 737 MAX, польоти яких були припинені після двох авіакатастроф.

У травні 2020 року компанія Boeing відновила виробництво лайнерів 737 Mаx, припинене через дві авіакатастрофи.

Boeing припинила виробництво реактивного літака в січні 2020 року, 400 лайнерів були поставлені авіакомпаніям. Повернутися до експлуатації 737 Max після отримання всіх дозволів від регулятора корпорація планувала в середині року.

Польоти літаків цього типу були припинені після двох авіакатастроф - в Індонезії 29 жовтня 2018 року і в Ефіопії 10 березня 2019 року. В авіакатастрофах загинуло 346 осіб. В обох випадках слідство вважає причиною аварії збій в роботі системи MCAS, що відповідає за кут нахилу носа лайнера.