Акції Spotify зросли на 16% з початку грудня
Через трансляцію відомого подкаст-шоу виключно на платформі Spotify та запуску функції Spotify Wrapped акції компанії за два дні зросли на 16%.
Про це повідомляє Bloomberg.
Музична платформа Spotify у грудні отримала виключне право на трансляцію подкастів коміка й актора Джо Роґана. Подкаст "Досвід Джо Роґана" - найбільш популярний на платформі Spotify, хоча його запустили лише у вересні.
Паралельно відбувся запуск функції Spotify Wrapped, де люди можуть переглянути власну історію прослуховувань за рік, дізнатись, що саме вони слухали найбільше та легко поширити цю інформацію у соцмережах.
Обидві події привернули до компанії чимало уваги з початку місяця.
У коментарі Bloomberg аналітик Кевін Ріплі розповів, що у рейтингах мобільних додатків Spotify завжди показує зростання наприкінці року саме через кампанію річного музичного огляду. Так, у понеділок Spotify знаходився ще на 27 сходинці за завантаженнями, у середу - вже на 9.
Також аналітик Bloomberg Intelligence розповів, що оптимізм щодо вакцин від COVID-19 теж впливає на Spotify, адже вказує на повернення мобільності людей та більших обсягів прослуховування.
Нагадаємо:
Музичний стримінґовий сервіс Spotify почав працювати на території України 15 липня.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua