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Акції Spotify зросли на 16% з початку грудня

Четвер, 3 грудня 2020, 18:19
 

Через трансляцію відомого подкаст-шоу виключно на платформі Spotify та запуску функції Spotify Wrapped акції компанії за два дні зросли на 16%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Музична платформа Spotify у грудні отримала виключне право на трансляцію подкастів коміка й актора Джо Роґана. Подкаст "Досвід Джо Роґана" - найбільш популярний на платформі Spotify, хоча його запустили лише у вересні.

Паралельно відбувся запуск функції Spotify Wrapped, де люди можуть переглянути власну історію прослуховувань за рік, дізнатись, що саме вони слухали найбільше та легко поширити цю інформацію у соцмережах.

Обидві події привернули до компанії чимало уваги з початку місяця.

У коментарі Bloomberg аналітик Кевін Ріплі розповів, що у рейтингах мобільних додатків Spotify завжди показує зростання наприкінці року саме через кампанію річного музичного огляду. Так, у понеділок Spotify знаходився ще на 27 сходинці за завантаженнями, у середу - вже на 9. 

Також аналітик Bloomberg Intelligence розповів, що оптимізм щодо вакцин від COVID-19 теж впливає на Spotify, адже вказує на повернення мобільності людей та більших обсягів прослуховування.

Нагадаємо:

Музичний стримінґовий сервіс Spotify почав працювати на території України 15 липня.

Економічна правда

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Економічна правда
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