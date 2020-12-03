Акції Spotify зросли на 16% з початку грудня

Через трансляцію відомого подкаст-шоу виключно на платформі Spotify та запуску функції Spotify Wrapped акції компанії за два дні зросли на 16%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Музична платформа Spotify у грудні отримала виключне право на трансляцію подкастів коміка й актора Джо Роґана. Подкаст "Досвід Джо Роґана" - найбільш популярний на платформі Spotify, хоча його запустили лише у вересні.

Паралельно відбувся запуск функції Spotify Wrapped, де люди можуть переглянути власну історію прослуховувань за рік, дізнатись, що саме вони слухали найбільше та легко поширити цю інформацію у соцмережах.

Обидві події привернули до компанії чимало уваги з початку місяця.

У коментарі Bloomberg аналітик Кевін Ріплі розповів, що у рейтингах мобільних додатків Spotify завжди показує зростання наприкінці року саме через кампанію річного музичного огляду. Так, у понеділок Spotify знаходився ще на 27 сходинці за завантаженнями, у середу - вже на 9.

Також аналітик Bloomberg Intelligence розповів, що оптимізм щодо вакцин від COVID-19 теж впливає на Spotify, адже вказує на повернення мобільності людей та більших обсягів прослуховування.

Нагадаємо:

Музичний стримінґовий сервіс Spotify почав працювати на території України 15 липня.

Економічна правда



