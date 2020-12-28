У НБУ планують розділити банки за видами ліцензій залежно від бізнес-моделі

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У НБУ вважають, що має бути розподіл банків за видами ліцензій залежно від бізнес-моделі, за словами глави НБУ, недоцільно мати ліцензію на весь перелік операцій і підтримувати інфраструктуру, якщо якийсь банк працює лише на ринку споживчого кредитування.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Ми маємо ситуацію, коли очищення банківської системи майже відбулося, лишилися мінорні ризики. Ми почали обговорювати ситуацію, коли треба переходити до наступного кроку в реформуванні банківської системи. З нашої точки зору, це має бути розподіл банків за видами ліцензій залежно від бізнес-моделі.

Зараз існує одна універсальна банківська ліцензія. Будь-який банк, незалежно від його розмірів чи бізнес-моделі, працює за універсальною ліцензією. Погодьтеся: недоцільно мати ліцензію на весь перелік операцій і підтримувати інфраструктуру, якщо якийсь банк працює лише на ринку споживчого кредитування і в нього немає корпоративних клієнтів", - розповів Шевченко.

"Такі банки у нас є і їм надлишок інфраструктури не потрібний. Тому ми плануємо почати процес, який я бачу наступним кроком реформи банківського нагляду – диверсифікація банківських ліцензій відповідно до бізнес-моделей банків.

Це питання, яке не буде реалізоване завтра, але це пріоритет. Ми будемо це питання обговорювати з нашими міжнародними партнерами. У світі дуже багато таких прикладів, починаючи від Сполучених Штатів, Німеччини, де працюють кооперативні, земельні банки. Тобто дуже багато різних банків з різними видами ліцензій", - додав він.

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Економічна правда