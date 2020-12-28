Захист прав кредиторів: Шевченко пояснив, чому треба створювати окремий судовий орган

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НБУ і МВФ розпочали дискусію, яку саме інфраструктуру Україна має застосовувати для того, щоб захистити права кредиторів, зараз в обговоренні дві ідеї: або створювати окрему судову інституцію для захисту прав кредитора, або створювати окрему судову палату.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Маємо зробити так, щоб система не отримувала нові погані кредити. І тут вже питання до інфраструктури, яка знаходиться поза межами Національного банку. Це судова система, правоохоронні органи. Це питання захисту прав кредиторів.

У нас кредитний портфель банківської системи – близько трильйона гривень. Умовно кажучи, 40 мільярдів доларів. Мені здається, що така сума вартує того, щоб її захищати. Що ми можемо зробити? Сьогодні в обговоренні є дві ідеї. Це або створювати окрему судову інституцію для захисту прав кредитора, або створювати окрему судову палату", - зазначив Шевченко.

За його словами, це законотворча робота.

"Національний банк цього створити не може. Це окремий шлях. Для цього потрібна політична воля", - сказав голова НБУ.

"Банки закладають у вартість кредитів ризики потенційних витрат на стягнення застави. Як тільки ми врегульовуємо це питання, то і вартість кредитів знизиться. Кредитор буде впевнений, що він зможе стягнути заставу, а не отримає позови або блокування цього процесу в судах", - додав він.

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Економічна правда