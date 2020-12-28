Нардеп Качура вимагає у Шмигаля звільнити голову "Нафтогазу" Коболєва

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля та голови наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд з вимогою звільнити голову правління НАК Андрія Коболєва та скасувати збільшення тарифів на газ "Нафогазу", запланованих на січень 2021 року.

Про це Качура повідомив у Telegram.

"Разом з колегами звернулися до прем'єр-міністра та голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Вимагаємо зупинки підвищення тарифів і негайного звільнення Коболєва з займаної посади", - написав нардеп.

У зверненні до Шмигаля і Споттісвуд від 27 грудня, зокрема, йдеться, що "Нафтогаз" підвищив ціну газу для побутових клієнтів на 14% у січні.

"Серед експертного середовища панує єдиний погляд - передумов для подальшого стрімкого зростання цін не вбачається. А тому подорожчання ціни на газ несе виключно штучний характер", - заявив нардеп.

"Така тарифна політика НАК "Нафтогаз" регулярного підвищення вартості на газ для побутових споживачів формує кабальні тарифи, створює соціальну напругу серед населення, сприяє додатковому фінансовому навантеаженню і як результат неплатоспроможності громадян розраховуватися за отримані послуги", - вважає Качура.

Також Качура згадав про результати аудиту "Нафтогазу", який виявив порушень на 226 млрд гривень, через які бюджет недоотримав понад 75 млрд гривень.

Нардеп вимагає "скасувати збільшення тарифів, що заплановані на січень 2021 року та надалі", а також - "у передбаченому законодавством порядку звільнити з займаної посади голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва у зв'язку із деструктивною та антисоціальною діяльністю".

Нагадаємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну газу для побутових клієнтів на 14% у січні.

Ціни на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року встановлено на рівні 7,22 гривень за куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

У грудні поточного року ціна складала 6,33 грн.

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Економічна правда