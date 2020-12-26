Кредит київському метрополітену від ЄБРР: перший аукціон на купівлю вагонів проведуть у березні 2021
У березні 2021 року буде проведений перший аукціон на закупівлю нових вагонів та поїздів завдяки кредиту від Європейського банку реконструкцій і розвитку, що надав Києву 50 мільйонів євро на закупівлю 50 вагонів метро.
Про це йдеться на сайті ЄБРР.
Там зокрема говориться про двоетапний аукціон. Перший лот передбачає закупівлю п’яти поїздів метро з п’ятьма відокремленими вагонів у складі, а другий лот – таку ж кількість поїздів із міжвагонним проходом.
Проведення тендеру заплановано на 11 березня 2021 року.
Нагадуємо:
Рада директорів ЄБРР 25 березня схвалила виділення 50 млн євро на придбання рухомого складу для київського метрополітену.
Щоденно в годину пік на лініях київського метрополітену курсують приблизно 550 вагонів.
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