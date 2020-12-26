Всі розділи
Укр / Рус

Кредит київському метрополітену від ЄБРР: перший аукціон на купівлю вагонів проведуть у березні 2021

Субота, 26 грудня 2020, 12:43
 

У березні 2021 року буде проведений перший аукціон на закупівлю нових вагонів та поїздів завдяки кредиту від Європейського банку реконструкцій і розвитку, що надав Києву 50 мільйонів євро на закупівлю 50 вагонів метро. 

Про це йдеться на сайті ЄБРР.

Там зокрема говориться про двоетапний аукціон. Перший лот передбачає закупівлю п’яти поїздів метро з п’ятьма відокремленими вагонів у складі, а другий лот – таку ж кількість поїздів із міжвагонним проходом. 

Проведення тендеру заплановано на 11 березня 2021 року.

Нагадуємо:

Рада директорів ЄБРР 25 березня схвалила виділення 50 млн євро на придбання рухомого складу для київського метрополітену.

Щоденно в годину пік на лініях київського метрополітену курсують приблизно 550 вагонів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

метрополітен Київ ЄБРР

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Будівництво метро на Виноградар може затягнутись через пандемію 16 грудня 2020, 17:15
За пів року столичний метрополітен втратив 40% пасажиропотоку 13 листопада 2020, 15:20
Харківське метро скоротить інтервали між поїздами, але закриватися не буде 12 жовтня 2020, 18:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!