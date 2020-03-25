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ЄБРР схвалив виділення 50 мільйонів євро на купівлю вагонів для столичного метро

Середа, 25 березня 2020, 19:42
 

Рада директорів ЄБРР 25 березня схвалила виділення 50 млн євро на придбання рухомого складу для київського метрополітену.

Про це повідомив у Facebook старший радник із зовнішніх зв'язків фінустанови Антон Усов.

Зазначається, що нові вагони будуть використовуватись на Сирецько-Печерській лінії, нову ділянку якої зв'яже центр з районом Виноградар.

"Очікується, що проект буде підписаний до кінця другого кварталу 2020 року", - додав Усов.

Нагадаємо:

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди" – триває за графіком, станції мають відкритися у грудні 2021 року. 

Економічна правда

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