ЄБРР схвалив виділення 50 мільйонів євро на купівлю вагонів для столичного метро

Рада директорів ЄБРР 25 березня схвалила виділення 50 млн євро на придбання рухомого складу для київського метрополітену.

Про це повідомив у Facebook старший радник із зовнішніх зв'язків фінустанови Антон Усов.

Зазначається, що нові вагони будуть використовуватись на Сирецько-Печерській лінії, нову ділянку якої зв'яже центр з районом Виноградар.

"Очікується, що проект буде підписаний до кінця другого кварталу 2020 року", - додав Усов.

Нагадаємо:

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди" – триває за графіком, станції мають відкритися у грудні 2021 року.

Економічна правда