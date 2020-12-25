"Укравтодор": Дороги "Великого будівництва" завжди будуть безкоштовними

В "Укравтодорі" спростовують інформацію, що низка доріг, оновлених і побудованих у рамках "Великого будівництва", невдовзі стануть платними.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

"23 грудня 2020 року на засідання уряду затверджено постанову, яка встановлює максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, які побудовані у рамках концесії. В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги.

Тобто жодна з доріг Великого будівництва цього року не може стати платною. Єдина мета постанови - створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні", - пояснили в "Укравтодорі".

Там додали, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи.

В "Укравтодорі" нагадали, що у листопаді спільно з IFC та Мінінфраструктури презентували програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

"На першому етапі планується передати інвесторам 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, натомість він зароблятиме на придорожній інфраструктурі та availability payments (платі за доступність) з державного дорожнього фонду", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда