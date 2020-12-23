У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" – головна позитивна подія року

93% опитаних українців назвали програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Зеленським, головною позитивною подією 2020 року.

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"Згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%).

Крім того, подіями 2020 року українці назвали епідемію коронавірусу, весняний карантин, війну на Донбасі. Але всі ці явища негативно оцінили від 94,8% до 100% респондентів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідження проводилося з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей.

Опитування провели методом особистого інтерв'ю face-to-face серед 2004 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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Економічна правда