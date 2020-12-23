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Через посилений карантин: НБУ скасував комісію при виплатах ковідної допомоги

Середа, 23 грудня 2020, 19:55
 

Нацбанк скасував плату за послуги у системі електронних платежів НБУ під час операцій по виплаті матеріальної допомоги від держави населенню та бізнесу внаслідок посиленого карантину.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що таке рішення НБУ запровадив з 22 грудня 2020 року та вніс відповідні зміни до тарифів за послуги СЕП.

"Виплата такої одноразової матеріальної допомоги здійснюватиметься із рахунку Пенсійного фонду України, відкритого в АТ "Ощадбанк". Цей банк перераховуватиме кошти на банківські рахунки громадян, які вони зазначили у заяві на отримання допомоги від держави", - пояснили в НБУ.

Крім цього, безоплатними будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів матеріальної допомоги через певні причини - такі норми містить постанова правління НБУ від 22 грудня.

Нагадаємо:

Нацбанк ухвалив комплекс антикризових заходів для підтримки банківського сектору і економіки під час посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Економічна правда

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