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Кабмін визначив бізнес-модель Приватбанку на 2020-2024 роки

Середа, 23 грудня 2020, 17:40
 

Уряд на засіданні 23 грудня схвалив основні напрямки роботи Приватбанку на 2020-2024 роки.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що у наступні 4 роки місія Приватбанку полягає у наданні фінансових послуг високої якості, що забезпечить підтримку та посилення його позиції на ринку в якості провідного роздрібного банку.

При цьому, функції з управління корпоративними правами держави у держбанку здійснює Кабмін, який також виконує функції вищого органу управління державного банку.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги "Приватбанку", зокрема, довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті з "Саа1" до "В3", прогноз - стабільний.

Економічна правда

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Кабмін Приватбанк

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