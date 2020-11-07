Стратегія економічного розвитку Донбасу буде внесена навесні – Резніков

Стратегія економічного розвитку підконтрольного Донбасу буде внесена на розгляд Верховної Ради навесні.

Джерело: віцепрем‘єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час інспекції готовності до відкриття КПВВ та сучасного багатофункціонального сервісного центру в Щасті 6 листопада, повідомляє пресслужба міністерства

Пряма мова: "Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію".

Деталі: Стратегія включатиме розвиток областей трьома шляхами: шляхом створення умов залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку за рахунок державного бюджету, фінансування за рахунок міжнародних донорів та організацій.

За словами Резнікова, стратегія орієнтуватиметься на створенні комфортних умов для населення та збільшення робочих місць. Логіка стратегії – створити привабливі умови для бізнесу, який за рахунок сплати податків забезпечить сталий розвиток громад.

Більше подробиць: У п'ятницю на КПВВ у Щасті проінспектували готовність до відкриття КПВВ та сучасного багатофункціонального сервісного центру. Відкриття КПВВ та сервісного центру у Щасті, а також КПВВ у Золотому відбудеться 10 листопада.

Окрім президента Володимира Зеленського і Резнікова, Луганщину відвідали посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Франції Етьєн де Понсен, посол Канади Лариса Галадза, спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, посол Швеції Тобіас Тибергу, тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін і заступник посла Великої Британії Ніколас Гаррокс.

Резніков повідомив, що у сервісних центрах, на кшталт того, що відкрито у Щасті, громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги. Він повідомив, що такі сервісні хаби вже наступного року будуть відкриті на всіх КПВВ. Найближчим часом заплановане відкриття сервісного хабу у Новотроїцькому, а також буде модернізовано хаб на Чонгарі, на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Що передувало: У серпні Резніков заявляв, що Україна розробляє амбітну економічну стратегію для Донбасу, і вже у вересні Кабміну можуть представити ​​її дорожню карту.