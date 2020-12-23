У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" – головна позитивна подія року

93% опитаних українців назвали програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Зеленським, головною позитивною подією 2020 року.

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"Згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%).

Крім того, подіями 2020 року українці назвали епідемію коронавірусу, весняний карантин, війну на Донбасі. Але всі ці явища негативно оцінили від 94,8% до 100% респондентів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідження проводилося з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей.

Опитування провели методом особистого інтерв'ю face-to-face серед 2004 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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Доповнено.

Відповідно до результатів опитування, опублікованих на сайті "Демократичних ініціатив", 43% українців назвали подією року епідемію коронавірусу, при цьому абсолютно усі оцінили її як негативну подію.

"Безумовно негативною подією року українці назвали і війну на Донбасі. Весняний карантин подією року назвали 12%, при цьому ця подія також одностайно оцінена як негативна. Чи не єдиною позитивною подією назвали будівництво автошляхів у рамках "Великого будівництва" - тільки 5% вважають будівництво доріг негативом", - йдеться у повідомленні.

Головною подією року у світі більшість українців (38%) також називають початок епідемії коронавірусу та одностайно оцінюють цю подію негативно. Громадянські протести у Білорусі подією року назвали 16% українців, із них 19% вважають цю подію позитивною, а 71% - негативною.

"Проте це вочевидь не свідчить про симпатію українців до Лукашенка, а негативна оцінка цієї події обумовлена радше масштабами насилля, яке застосовує режим Лукашенка до власних громадян. Війну між Вірменією та Азербайджаном українці також здебільшого оцінюють як негативною подію. Єдиною позитивною для більшості світовою подією стала поява вакцини від коронавірусу", - додали автори дослідження.

Економічна правда