Фігурант тіньового ДАБІ розповів, хто писав реформу інспекції в кабінеті ексзаступника Єрмака

Олександр Сергієнко ФОТО: ОЛЕКСАНДР КОЛЕСНІЧЕНКО, ЕП

Ексначальник управління дозвільних процедур ДАБІ Олександр Сергієнко розповів, що в офісі Сергія Трофімова "писав" реформу інспекції не один, а про "Офіс реформ Юрія Кватерчука" нічого не чув.

Про це він розповів в інтерв’ю Економічної правди.

На питання журналістів щодо реформи ДАБІ в апараті Дениса Шмигаля, Олександр Сергієнко розповів, що займався реформуванням інспекції разом із Андрієм Клочком. За словами Сергієнка, профільний комітет та Клочко (Голова комітету з питань розвитку держвлади та містобудування) хотіли зрозуміти "системи руху в цій реформі".

З колишнім першим заступником голови Офісу президента Сергієм Трофімовим Сергієнко познайомився у пошуках політичної волі для реформи:

"Мене до Сергія Володимировича абсолютно епізодично доля закинула. Якось, поговоривши з Клочком, прийшли до висновку, що треба показати свої ідеї з реформування комусь з тих, хто має якусь політичну волю. Реалізовувати такі реформи без політичної волі абсолютно неможливо.

І очевидно, що Трофімов – це був людина, яка "клюнула на ідею". Ця людина мене спитала, чому я вважаю, що я зможу реформувати ДАБІ в режимі системи".

Через Трофімова, продовжує Сергієнко, він познайомився і з Володимиром Родіним, помічником ексзаступника голови ОП на громадських засадах. Родін у минулому був співробітником СБУ, зараз є співвласником будівельної компанії BD Holding, підконтрольної Юрію Кватерчуку.

"З колєгой Родіним, який був, якщо я пам’ятаю правильно, радником в структурі адміністрації президента, ми познайомились коли потрапили на обговорення до Трофімова. Він, до речі, дуже багато питань задавав з цього приводу. В тому числі на цій нараді були присутні ще пару людей, як мені сказали з бізнесу".

Поінформоване джерело ЕП розповіло, що "Офіс реформ Юрія Кватерчука" був фактично "мозковим центром" тіньового ДАБІ, де під керівництвом Сергієнка напрацьовувалися ідеї щодо реалізації корупційних схем в умовах реформування будівельної галузі та визначалася кадрова політика. Сам Сергієнко в інтерв’ю заявив, що про "Офіс" не чув.

Юрій Кватерчук – друг дитинства, кум та бізнес-партнер Володимира Родіна по будівельній групі компаній "BD Holding". За даними ЕП, Кватерчук також був присутній на зустрічі Сергієнка з Трофімовим та Родіним.

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Економічна правда