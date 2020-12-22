7 тисяч роботодавців подали заявки на "карантинну" допомогу
З 23 грудня понад 7 тисячам роботодавців виплатять допомогу у розмірі близько 680 мільйонів гривень у зв’язку з посиленим карантином.
Про це повідомляють у Мінекономіки.
Понад 7 тисяч роботодавців з 12 до 21 грудня подали пакети документів на отримання фінансової допомоги для 170 тисяч працівників.
Загальну суму виплат оцінюють у 677 млн грн, виплати розпочнуться з 23 грудня.
Виплати здійснюються в рамках програми "Допомога роботодавцям до 8000 грн", яку реалізовує Держслужба зайнятості.
Міністерство зазначає, що найбільше заявок надійшло з Дніпропетровської, Харківської, Донецької Сумської та Івано-Франківської областей.
У розрізі галузей найбільше підтримки отримають працівники транспортної галузі, виробництва продукції важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення.
Читайте детальніше про прийняті закони про допомогу населенню: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес
Нагадаємо:
Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.
За тиждень в "Дії" 283 595 українців оформили заявки на одноразові виплати для ФОПів та найманих працівників.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua