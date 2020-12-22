7 тисяч роботодавців подали заявки на "карантинну" допомогу

З 23 грудня понад 7 тисячам роботодавців виплатять допомогу у розмірі близько 680 мільйонів гривень у зв’язку з посиленим карантином.

Про це повідомляють у Мінекономіки.

Понад 7 тисяч роботодавців з 12 до 21 грудня подали пакети документів на отримання фінансової допомоги для 170 тисяч працівників.

Загальну суму виплат оцінюють у 677 млн грн, виплати розпочнуться з 23 грудня.

Виплати здійснюються в рамках програми "Допомога роботодавцям до 8000 грн", яку реалізовує Держслужба зайнятості.

Міністерство зазначає, що найбільше заявок надійшло з Дніпропетровської, Харківської, Донецької Сумської та Івано-Франківської областей.

У розрізі галузей найбільше підтримки отримають працівники транспортної галузі, виробництва продукції важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення.

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Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

За тиждень в "Дії" 283 595 українців оформили заявки на одноразові виплати для ФОПів та найманих працівників.

Економічна правда