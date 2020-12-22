Портфельні держгарантії: Кабмін розширив коло потенційних банків-кредиторів бізнесу

Кабмін розширив коло потенційних банків для кредитування бізнесу за програмою з надання держгарантій на портфельній основі.

Відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 21 грудня, передає прес-служба Мінфіну.

Зокрема, спростять доступ потенційних банків-кредиторів, які можуть взяти участь у відборі для отримання часткового гарантування державою зобов'язань за портфелем кредитів МСП.

Крім цього, у Порядок надання державних гарантій на портфельній основі внесли наступні зміни:

знято обмеження щодо наявності у портфелі потенційних банків-кредиторів не менше 500 кредитних договорів;

знято обмеження щодо результатів аудиту банків-кредиторів виключно з формування немодифікованої думки;

спрощується та скорочується у часі процедура формування портфелю кредитів внаслідок вилучення вимоги погодження реєстру кредитів гарантом;

подовжується термін подання заявок для участі у програмі банками-кредиторами;

зменшується розмір плати агенту на етапі підготовки документів, поки банки-кредитори ще не надають кредити та не мають джерел для відшкодування своїх видатків.

"Планується, що реалізація проєкту збільшить коло потенційних кредиторів, підвищивши конкуренцію між ними, що матиме позитивний вплив на реалізацію програми загалом і вартість кредитів", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 25 листопада підтримав запуск програми портфельних гарантій по кредитах для малого і середнього бізнесу - "Укрексімбанк" визначили агентом гаранта, який перевірятиме правильність отриманих від банків документів і проводитиме оцінку та моніторинг портфелю кредитів.

Після цього "Укрексімбанк" як агент уряду за програмою держгарантій за кредитами на портфельній основі почав відбір банків-кредиторів.

Економічна правда