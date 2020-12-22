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У "Нафтогазі" прокоментували призначення Вітренка очільником Міненерго

Вівторок, 22 грудня 2020, 13:25
 

У "Нафтогазі", коментуючи призначення колишнього топ-менеджера НАК Юрія Вітренка т.в.о. міністра енергетики, заявили, що "вітають урядову команду з серйозним підсиленням".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Facebook.

"Впевнені, що енергія Юрія Вітренка зможе зсунути гори накопичених проблем на ринку газу. Адже вирішення цих проблем з боку держави дозволить захистити українців та забезпечити їм доступ до газу за вигідними цінами",  - додали у компанії.

"Очевидно, що державі не вистачає лідера для вирішення проблеми боргів на ринку природного газу. За умовами спеціальних обов'язків, Нафтогаз був зобов'язаний відпускати газ газзбутам і тепловикам попри ріст заборгованості. В результаті, ці компанії заборгували Нафтогазу за газ, отриманий в рамках ПСО, понад 67 млрд грн. Причому серед цих підприємств є як приватні, так і державні підприємства.

Загалом режим ПСО вже виконав своє завдання - пом'якшив перехід до вільного ринку. Але через відсутність контролю призвів до явних викривлень. Потрібна активна позиція новопризначеного заступника міністра енергетики у скасуванні останньої частини ПСО з травня 2021 року", - йдеться у позиції "Нафтогазу".

У компанії додали, що Україна потребує розбудови енергетичних ринків і впровадження справжніх механізмів біржової торгівлі, наприклад, клірингової системи. 

"Існує ціла низка проблем із регіональними монополістами - облгазами: облік газу, норми споживання, тиск на споживачів та плата за використання державних газових мереж. За законом, більшість газових мереж в регіонах належать державі, оскільки вони були побудовані державним коштом.

Облгази повинні платити державі за використання цих мереж, проте кілька міністрів енергетики укладали договори про безоплатне використання державних мереж. У виправленні цього викривлення потрібна рішучість та воля.Натомість облгази намагаються отримати побільше зі споживачів, застосовуючи віртуальні "температурні коефіцієнти" та завищені норми споживання газу. Перша проблема - уже на розгляді Верховного суду. А от друга - повністю в руках уряду. Адже саме уряд встановлює норми споживання газу", - додали в компанії.

У "Нафтогазі" вважають, що аби мінімізувати такий тиск на клієнтів, в Україні необхідно створити дата-хаб для автоматизованого обміну інформацією.

Також у компанії підкреслили на важливості не втратити можливість для повернення транзиту середньоазійського, зокрема туркменського, газу через територію РФ до України та ЄС.

Нагадаємо:

Кабмін на позачерговому засіданні призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Економічна правда

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