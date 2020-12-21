Наступного року облікова ставка НБУ може зрости до 7,5%
Члени Комітету монетарної політики НБУ припустили, що для стримування інфляційного тиску з відновленням економіки регулятор підвищить облікову ставку на 0,5-1,5 в.п.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п.
Натомість деякі члени комітету припустили, що ділова активність залишатиметься на сталих рівнях до початку масової вакцинації. Так, інфляційний тиск буде більш слабким, а нижча ставка (до 5%) буде підтримкою для економіки.
Якщо ситуація з пандемією буде розвиватися за негативним сценарієм, НБУ має бути готовим до пом’якшення монетарної політики, зазначають учасники. Зазначається, що траєкторія облікової ставки відчутно залежатиме від реальних обсягів фіскальних стимулів у 2021 році.
Нагадаємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.
В інфляційному звіті у жовтні Нацбанк припускав зростання облікової ставки до 7,5% у 2021 році через можливий інфляційний тиск.
Економічна правда
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