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Кабмін провів низку кадрових змін

Понеділок, 21 грудня 2020, 13:10
 

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у парламенті Василь Мокан.

Зокрема, уряд проголосував за звільнення першої заступниці міністра економіки Юлії Свириденко за її власним бажанням.

Крім цього, Кабмін звільнив Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції у зв'язку із обранням на посаду міністра освіти і науки.

Також з посади голови Держгеокадастру звільнили Романа Лещенка у зв'язку із обранням міністром АПК.

Тимчасове виконання обов'язків голови Держгеокадастру поклали на начальника Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру Олексія Пінчука.

Також уряд погодив звільнення Дениса Каплунова з посади першого заступника голови Держекоінспекції.

Нагадаємо:

17 грудня Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Економічна правда

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Кабмін

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