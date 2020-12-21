Кабмін провів низку кадрових змін
Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня ухвалив низку кадрових рішень.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у парламенті Василь Мокан.
Зокрема, уряд проголосував за звільнення першої заступниці міністра економіки Юлії Свириденко за її власним бажанням.
Крім цього, Кабмін звільнив Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції у зв'язку із обранням на посаду міністра освіти і науки.
Також з посади голови Держгеокадастру звільнили Романа Лещенка у зв'язку із обранням міністром АПК.
Тимчасове виконання обов'язків голови Держгеокадастру поклали на начальника Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру Олексія Пінчука.
Також уряд погодив звільнення Дениса Каплунова з посади першого заступника голови Держекоінспекції.
Нагадаємо:
17 грудня Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.
Економічна правда
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