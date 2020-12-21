Суднобудівний завод "Океан" виготовлятиме військові кораблі за спільною з Туреччиною програмою

Суднобудівний завод "Океан" підписав меморандум із Держоборонним концерном Турецької Республіки щодо виготовлення військових кораблів.

Про це повідомляє прес-служба "Океану".

У жовтні цьогоріч під час візиту Володимира Зеленського до Анкари президенти країн підписали Рамкову військову угоду. Пізніше, 14 грудня, сторони підписали контракт на будівництво корветів (багатоцільові військові кораблі - ЕП).

В рамках угоди суднобудівний завод "Океан" підписав меморандум з Державним оборонним концерном Турецької республіки.

Зазначається, що з метою локалізації корветної програми Держоборонний концерн Турецької республіки здійснив аудит технічної спроможності суднобудівних підприємств України. За результатами аудиту "Океан" включили до програми "з урахуванням унікальних технічних можливостей підприємства, наявності професійних кадрів та поточної програми модернізації виробничих активів".

Миколаївський суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший в Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Нагадаємо:

У грудні 2018 року цілісний майновий комплекс МСЗ "Океан" був проданий на аукціоні за 122,2 млн грн ТОВ "Торговий дім "Аннона". Власниками ТОВ "Суднобудівний завод "Океан" стали Василь та Микола Капацина.

Відтоді завод почав відновлювати виробництво: виготовляти баржі та виконувати судоремонтні замовлення.

Зокрема, "Океан" займався виготовленням металоконструкцій для мостів на Володимирській гірці, Шулявського шляхопроводу в Києві, моста через Сіверський Донець у станиці Луганській та моста в Запоріжжі.

У листопаді Касаційний госпсуд у складі Верховного суду підтвердив законність публічного аукціону з продажу Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

Економічна правда