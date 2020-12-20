Погром на заводі Apple в Індії: компанія призупиняє співпрацю з підприємством

Корпорація Apple Apple Inc. заявила, що буде затримувати тайванському постачальнику в Індії Wistron видачу нових замовлень, доки проблеми з зарплатою співробітникам не будуть вирішені.

Про це повідомляє Bloomberg.

В Apple заявили, що тайванська, яка виробляє iPhone в Індії, не забезпечила належні процеси управління робочим часом, що призвело до затримок виплат для деяких працівників у жовтні та листопаді.

"Ми поставили Wistron на випробувальний термін, і вони не отримають жодного нового замовлення від Apple, перш ніж вони виконають коригувальні дії", - йдеться у заяві.

Нагадуємо:

Індійська поліція заарештувала понад 100 робітників, які розбили майно заводу з виробництва iPhone через вимоги про виплату заробітної плати.