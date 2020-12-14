Робітники рознесли завод з виробництва iPhone в Індії
Індійська поліція заарештувала понад 100 робітників, які розбили майно заводу з виробництва iPhone через вимоги про виплату заробітної плати.
Про це повідомляє BBC.
Заворушення спалахнули, коли близько 2 тисяч робітників залишали будівлю в Нарсапурі 12 грудня. Сотні людей шаленіли, грабуючи офіси керівників вищої ланки, знищуючи меблі, ламали скляні панелі і двері прутами.
Робочі стверджують, що на виробничому підприємстві Wistron Infocomm вони не отримували повну зарплату за чотири місяці і змушені працювати додаткові зміни.
Wistron заявила, що "взяла на себе зобов'язання дотримуватися місцевих законів про працю". У заяві інформаційному агентству AFP компанія не посилалася безпосередньо на скарги робітників, але заявила, що "інцидент був викликаний людьми невідомого походження, які вторглися на її об'єкт і пошкодили його з неясними намірами".
Один з профспілкових лідерів сказав газеті Hindu, що на заводі була "жорстока експлуатація". Apple не відповіла на запит BBC, але в минулому заявляла, що дуже серйозно ставиться до умов роботи в компаніях постачальниках.
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