Робітники рознесли завод з виробництва iPhone в Індії

Індійська поліція заарештувала понад 100 робітників, які розбили майно заводу з виробництва iPhone через вимоги про виплату заробітної плати.

Про це повідомляє BBC.

Заворушення спалахнули, коли близько 2 тисяч робітників залишали будівлю в Нарсапурі 12 грудня. Сотні людей шаленіли, грабуючи офіси керівників вищої ланки, знищуючи меблі, ламали скляні панелі і двері прутами.

Робочі стверджують, що на виробничому підприємстві Wistron Infocomm вони не отримували повну зарплату за чотири місяці і змушені працювати додаткові зміни.

Wistron заявила, що "взяла на себе зобов'язання дотримуватися місцевих законів про працю". У заяві інформаційному агентству AFP компанія не посилалася безпосередньо на скарги робітників, але заявила, що "інцидент був викликаний людьми невідомого походження, які вторглися на її об'єкт і пошкодили його з неясними намірами".

Один з профспілкових лідерів сказав газеті Hindu, що на заводі була "жорстока експлуатація". Apple не відповіла на запит BBC, але в минулому заявляла, що дуже серйозно ставиться до умов роботи в компаніях постачальниках.