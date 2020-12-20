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Стали відомі подробиці про тарифи нового українського лоукостера

Неділя, 20 грудня 2020, 14:41
 

Новий український лоукостер Bees Airline оприлюднив подробиці про тарифи на перевезення.

Про це повідомляє avianews.

Так Bees Airline буде використовувати тільки три тарифу економ класу.

  • Найдешевший тариф Light включає тільки перевезення ручної поклажі і не дозволяє повернення і зміна квитка.
  • Тариф Smart включає багаж 23 кг і дозволяє змінювати дату вильоту при оплаті штрафу 50 євро і різниці між тарифами.
  • Тариф Flex включає багаж 23 кг, дозволяє змінювати дату перельоту без оплати штрафу і повернення авіаквитка при оплаті збору 50 євро.

А стандартна норма ручної поклажі становить один предмет з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 7 кг. Також додатково можна буде взяти сумку або ноутбук, пальто або куртку, харчування для дитини і один пакет з товарами Duty Free.

Нагадуємо:

Компанія базуватиметься в аеропорту "Київ" (Жуляни).

Bees Airline має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост. Останні компанія хоче розпочати на регулярній основі у квітні 2021 року - це й стане повноцінною датою старту перевізника.

Ціни на квитки у Bees Airline наразі не коментують.

Перші рейси будуть чартерними та прямуватимуть до Єгипту. Залежно від терміну отримання ліцензії, політ може відбутися на новорічні свята.

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