Стали відомі подробиці про тарифи нового українського лоукостера

Новий український лоукостер Bees Airline оприлюднив подробиці про тарифи на перевезення.

Про це повідомляє avianews.

Так Bees Airline буде використовувати тільки три тарифу економ класу.

Найдешевший тариф Light включає тільки перевезення ручної поклажі і не дозволяє повернення і зміна квитка.

Тариф Smart включає багаж 23 кг і дозволяє змінювати дату вильоту при оплаті штрафу 50 євро і різниці між тарифами.

Тариф Flex включає багаж 23 кг, дозволяє змінювати дату перельоту без оплати штрафу і повернення авіаквитка при оплаті збору 50 євро.

А стандартна норма ручної поклажі становить один предмет з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 7 кг. Також додатково можна буде взяти сумку або ноутбук, пальто або куртку, харчування для дитини і один пакет з товарами Duty Free.

Нагадуємо:

Компанія базуватиметься в аеропорту "Київ" (Жуляни).

Bees Airline має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост. Останні компанія хоче розпочати на регулярній основі у квітні 2021 року - це й стане повноцінною датою старту перевізника.

Ціни на квитки у Bees Airline наразі не коментують.

Перші рейси будуть чартерними та прямуватимуть до Єгипту. Залежно від терміну отримання ліцензії, політ може відбутися на новорічні свята.