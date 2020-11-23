На ринку з’явиться ще один український лоукостер

Новий український лоукостер Bees Airline очікує на запуск наприкінці 2020 року.

Про це повідомляє Mintrans.

Компанія базуватиметься в аеропорту "Київ" (Жуляни).

Bees Airline має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост. Останні компанія хоче розпочати на регулярній основі у квітні 2021 року - це й стане повноцінною датою старту перевізника.

Ціни на квитки у Bees Airline наразі не коментують.

Перші рейси будуть чартерними та прямуватимуть до Єгипту. Залежно від терміну отримання ліцензії, політ може відбутися на новорічні свята.

Серед можливих літніх напрямків розглядається Батумі, Грузія.

Наразі Bees Airline володіє двома Boeing 737-800, взятими у лізинг. Ще два компанія планує взяти наступного року, а у 2022 році має намір розширитися до 6 літаків у парку.

Авіаперевізник вже підписав два договори з турагентствами для чартерних перевезень. Одна з них - Tez Tour Ukraine, якою володіє співвласник Bees Airline Сергій Буртин.

Як зазначають у компанії, вже було інвестовано понад 1 мільйон доларів. Операційного прибутку очікуватимуть за два роки.