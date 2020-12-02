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Спиртзавод на Тернопільщині продали за 80 мільйонів

Середа, 2 грудня 2020, 19:20
 

Одинадцятий об'єкт держпідприємства "Укрспирт" – Залозецьке місце провадження діяльності та зберігання спирту – продано за 80 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Аукціон із продажу Залозецького МПД відбувся 2 грудня, на прозорих торгах конкурували між собою шість учасників, внаслідок чого стартова ціна зросла у 2,5 раза - з 32 млн грн до 80 млн грн.

"Це вже одинадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту", - прокоментували у пресслужбі відомства.

Після підписання протоколу про результати аукціону переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Залозецького МПД вважатиметься завершеним.

Новий власник отримає, зокрема, головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та устаткування.

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Економічна правда

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спирт приватизація Фонд держмайна

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