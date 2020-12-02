Кабмін звільнив майбутні вакцини від COVID-19 від сплати ПДВ
Уряд на засіданні 2 грудня вніс вакцини від COVID-19 до переліку лікарських засобів, необхідних для боротьби з коронавірусною хворобою, чим звільнив їх від сплати податку на додану вартість.
Відповідний документ опублікував нардеп Олексій Гончаренко.
Так, постановою Кабміну перелік лікарських засобів для боротьби з COVID-19 розширили дев’ятьма позиціями. Одна з позицій - "Vaccines", а саме вакцини проти гострої респіраторної хвороби від COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Наразі виробник у документі не вказується.
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Нагадаємо:
Фармкомпанії Pfizer та BioNTech 9 листопада, заявили про ефективність тестованої вакцини у 90%.
16 листопада ще одна компанія Moderna оголосила про ефективність своєї вакцини.
1 грудня німецька компанія BioNTech та американська Pfizer, які разом розробляють вакцину від коронавірусу, подалися на умовне затвердження їхньої вакцини для використання у ЄС.
Вже наступного дня Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила цю вакцину для широкого використання.
Економічна правда
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