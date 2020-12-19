Уруський заявив, що українські приватні компанії виконують понад 50% оборонного замовлення
Субота, 19 грудня 2020, 17:07
Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що українські приватні компанії виконують понад 50% державного оборонного замовлення.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Додавши, що з кожним роком ця частка зростає.
Нагадаємо:
У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.
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