Уруський заявив, що українські приватні компанії виконують понад 50% оборонного замовлення

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що українські приватні компанії виконують понад 50% державного оборонного замовлення.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Додавши, що з кожним роком ця частка зростає.

Нагадаємо:

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.