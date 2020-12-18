Цьогоріч "Укртранснафта" збільшить транзит нафти на 1,5%
У 2020 році транзит нафти трубопровідним транспортом територією України до країн Європи та Білорусі зросте на 1,5% у порівнянні з 2019 роком, до 13,3 мільйона тонн.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на гендиректора "Укртранснафти" Миколи Гавриленка.
Так, обсяги транзиту у 2020 році становитимуть 13,3 млн тонн завдяки транзиту у 800 тисяч тонн до Білорусі.
"Якщо брати у частині транзиту до Європи, то показник буде менше, а якщо в цілому, то, завдяки транзиту в Білорусь, буде більше", - розповів Гавриленко в інтерв’ю агентству.
Він також зазначив, що, окрім 800 тисяч, ще 80 тисяч тонн АТ "Укртранснафта" прокачала в експортному режимі у напрямкові Южний-Броди-Мозирь як наслідок продажу Білоруською нафтокомпанією придбаних навесні обсягів азербайджанської нафти.
Так, загальне транспортування становило 880 тисяч тонн, 80 тисяч з яких - за експортом.
Нагадаємо:
"Укртранснафта" введе в експлуатацію ділянку виносу нафтопроводу "Броди-Держкордон" (МН "Дружба"), збудовану понад 10 років тому з метою підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки експлуатації нафтотранспортної системи України.
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