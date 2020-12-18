Шмигаль: Покращення трьох параметрів підніме Україну в рейтингу Doing Business
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що завдяки покращенню 3 параметрів - підключення до електромереж, законодавство про банкрутство та доступність до фінансових ресурсів - Україна зможе здійснити прорив у рейтингу Doing Business.
Про це він сказав під час онлайн-розмови з провідними підприємцями на тему "Україна і світ 2021", передає Урядовий портал.
За словами Шмигаля, уряд ставить за мету досягти топ-50 в Індексі глобальної конкурентоспроможності та топ-30 у рейтингу Doing Business.
"Зараз у рейтингу Doing Business ми коливаємося в районі 60-го місця. Є три параметри, які тримають нас унизу. Це підключення до електромереж, законодавство про банкрутство та доступність до фінансових ресурсів", - підкреслив він.
Шмигаль додав, що це ті ризики, які внутрішні та зовнішні інвестори сприймають як обмеження для розвитку бізнесу.
За його словами, вже ухвалений Кодекс України з процедур банкрутства.
"Потрібні також законодавчі зміни стосовно підключення до електромереж. Ми зробили вже перші кроки. В Україні запроваджений так званий RAB-тариф. Це частина тарифу, яка відшкодовується власникам електромереж і спрямовується ними, власне, на реінвестиції в розвиток мереж і головне на здешевлення підключень", - зазначив він.
За словами прем'єра, важливе також нормативне регулювання процедури підключення до електромереж.
Нагадаємо:
Україна, за попередніми підрахунками, може покращити свої позиції та піднятися на 10-20 сходинок в рейтингу Doing Business 2021 від Світового банку, який характеризує легкість ведення бізнесу в країні, заявили у Мінекономіки.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль задекларував однією з цілей уряду - входження України у топ-30 рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.
Попередній уряд Гончарука мав ціль потрапляння України у топ-10 Doing business протягом трьох років.
Також колишні керівники Мінекономіки заявляли, що концентрують найбільше сили на приєднанні до електромереж, легкості реєстрації бізнесу, реєстрації власності та захисті міноритарних інвесторів для потрапляння України до топ-30 країн за версією Doing Business.
Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.
У 2019 році Україна займала 71 місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.
Економічна правда
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