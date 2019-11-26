В уряді озвучили кроки, що дозволять Україні "злетіти" в рейтингу Doing Business

Мінекономіки "концентрує найбільше сил" на приєднанні до електромереж, легкості реєстрації бізнесу, реєстрації власності та захисті міноритарних інвесторів для потрапляння України до топ-30 країн за версією Doing Business.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта на форумі з якісного регулювання бізнесу, організованого Економічною правдою.

"Протягом останніх двох місяців прийнято низку законів та актів, які дозволять додати наступного року ще 20 пунктів в Doing Business.

Із перспективних та пріоритетних компонентів, на які Мінекономіки сьогодні концентрує найбільше сил, - приєднання до електромереж, легкість реєстрації бізнесу, реєстрація власності, захист міноритарних інвесторів. Саме за цими напрямами необхідно подвоїти, а то і потроїти зусилля для потрапляння України в топ-30 країн за версією Doing Business", - підкреслив заступник міністра.

Він нагадав, що Україні вдалось піднятися зі 112 сходинки у прогнозі 2014 року на 64-ту у прогнозі 2020 року.

Олександр Колесніченко, ЕП