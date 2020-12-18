Уряд продовжив на рік дію спецмита на деякі товари походженням з Росії

Кабмін 16 грудня продовжив на рік дію постанови від 17 серпня 2020 року, яка передбачає застосування спецмита на окремі товари походженням із РФ.

Про це повідомляє прес-служба Держмитслужби у Telegram.

"Реалізація постанови в цілому є відповіддю РФ на застосування нею торговельних та обмежувальних заходів у торгівлі проти України. Передбачені постановою положення сприятимуть забезпеченню захисту національних інтересів та безпеки України, зокрема підтверджують визнання РФ як державу-агресор", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали перелік товарів, стосовно яких продовжує діяти спеціальне мито:

важкі дистиляти (газойлі);

гази скраплені;

всі типи вугілля крім антрацитового, бітумізованого, коксівного.

Зазначається, що постанова зі змінами набирає чинності з дня її опублікування і втрачає чинність 31 грудня 2021 року або після припинення застосування РФ дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін продовжив на 2021 рік продовольче ембарго відносно на країни, які ввели або підтримали антиросійські санкції.

25 листопада Кабмін прийняв постанову про продовження до кінця 2021 року торгових санкцій щодо товарів, які походять із Росії.

Економічна правда