Всі розділи
Укр / Рус

Путін продовжив дію продовольчого ембарго

Неділя, 22 листопада 2020, 12:34
 

Президент РФ Володимир Путін продовжив на 2021 рік продовольче ембарго відносно на країни, які ввели або підтримали антиросійські санкції.

Про це йдеться в указі президента РФ.

Документ вступає в силу з дня його підписання.

Під забороною: м'ясо та м'ясна продукція, молоко і молочна продукція, риба та рибна продукція, овочі і фрукти. А також заборонено ввозити живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти і жир тварин, тваринне масло.

Нагадуємо:

Ембарго було введено указом президента від 6 серпня 2014 року у відношенні продукції з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року в список цих країн були включені Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, з 1 січня 2016 року - Україна.

Спочатку заборона була введена на один рік.  У 2015 році його продовжили до 5 серпня 2016 року, в червні 2016 року - до кінця 2017 року і потім продовження стало щорічним.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія ембарго товари продовольство

powered by lun.ua
Матеріали за темою
МЗС про рішення уряду РФ: Україна закрила торгові представництва ще три місяці тому 11 листопада 2020, 17:00
Росія закриває торгові представництва в Україні і Литві 11 листопада 2020, 13:45
Ядерна зброя в Криму: в РНБО вважають небезпеку реальною 9 листопада 2020, 12:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!