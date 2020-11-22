Путін продовжив дію продовольчого ембарго
Президент РФ Володимир Путін продовжив на 2021 рік продовольче ембарго відносно на країни, які ввели або підтримали антиросійські санкції.
Про це йдеться в указі президента РФ.
Документ вступає в силу з дня його підписання.
Під забороною: м'ясо та м'ясна продукція, молоко і молочна продукція, риба та рибна продукція, овочі і фрукти. А також заборонено ввозити живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти і жир тварин, тваринне масло.
Нагадуємо:
Ембарго було введено указом президента від 6 серпня 2014 року у відношенні продукції з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року в список цих країн були включені Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, з 1 січня 2016 року - Україна.
Спочатку заборона була введена на один рік. У 2015 році його продовжили до 5 серпня 2016 року, в червні 2016 року - до кінця 2017 року і потім продовження стало щорічним.
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