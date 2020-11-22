Путін продовжив дію продовольчого ембарго

Президент РФ Володимир Путін продовжив на 2021 рік продовольче ембарго відносно на країни, які ввели або підтримали антиросійські санкції.

Про це йдеться в указі президента РФ.

Документ вступає в силу з дня його підписання.

Під забороною: м'ясо та м'ясна продукція, молоко і молочна продукція, риба та рибна продукція, овочі і фрукти. А також заборонено ввозити живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти і жир тварин, тваринне масло.

Нагадуємо:

Ембарго було введено указом президента від 6 серпня 2014 року у відношенні продукції з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року в список цих країн були включені Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, з 1 січня 2016 року - Україна.

Спочатку заборона була введена на один рік. У 2015 році його продовжили до 5 серпня 2016 року, в червні 2016 року - до кінця 2017 року і потім продовження стало щорічним.