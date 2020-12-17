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Нардеп Деркач зареєстрував проєкт постанови про звільнення голови Мінфіну

Четвер, 17 грудня 2020, 19:30
 

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №4513 про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Ініціатор проєкту постанови - Андрій Деркач, текст проєкту постанови на сайті Ради поки відсутній.

Нагадаємо:

Раніше у фінансовому комітеті Ради допускали можливість відставки Марченка.

"Я готовий до будь-яких подій. Політика у нас дуже непередбачувана. Але я не збираюсь сидіти і просто чогось чекати, продовжую працювати і виконувати свої функції", - заявляв сам Марченко в інтерв'ю ЕП у вересні.

Економічна правда

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