Нардеп Деркач зареєстрував проєкт постанови про звільнення голови Мінфіну
Четвер, 17 грудня 2020, 19:30
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №4513 про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Ініціатор проєкту постанови - Андрій Деркач, текст проєкту постанови на сайті Ради поки відсутній.
Нагадаємо:
Раніше у фінансовому комітеті Ради допускали можливість відставки Марченка.
"Я готовий до будь-яких подій. Політика у нас дуже непередбачувана. Але я не збираюсь сидіти і просто чогось чекати, продовжую працювати і виконувати свої функції", - заявляв сам Марченко в інтерв'ю ЕП у вересні.
Економічна правда
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