ДФС викрила велику мережу магазинів електроніки в ухиленні від сплати податків

Державна фіскальна служба викрила "відому мережу" магазинів роздрібної торгівлі у незаконній схемі з продажу товарів (побутової техніки, електроніки).

Про це повідомляє прес-служба ДФС у Facebook.

При цьому, у ДФС не називають мережі магазинів.

"Всі оборудки відбувались через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі від імені підконтрольних фізичних осіб - підприємців без відповідного відображення даних операцій в реєстрах бухгалтерського та податкового обліку.

Це призвело до ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків офісних та складських приміщень вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, товаро-матеріальні цінності, орієнтовна вартість яких складає близько 173 млн гривень.

"Наразі судом вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товаро-матеріальні цінності", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Співробітники Державної фіскальної служби у Києві викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Економічна правда