В Україні випустили картку з двома платіжними системами водночас

"ПРОСТІР" та "UnionPay International" запустили першу в Україні картку, що працює на базі двох платіжних систем одночасно.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Першим банком-партнером у випуску кобейджинґової картки "ПРОСТІР – UnionPay International" став "Укргазбанк".

База UnionPay дає можливість повноцінного використання картки на всій території Китаю.

У НБУ зазначають, що для банків обслуговування кобейджинґової картки буде доволі дешевим, "оскільки всі операції за карткою на території України обробляються за правилами й тарифами ПРОСТІР".

"Ми впевнені, що посилення конкуренції на платіжному ринку сприятиме підвищенню якості фінансових послуг, зниженню цін для кінцевого споживача та розвитку сучасних технологій", – розповів заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

UnionPay International - одна з найбільших платіжних систем світу за витратами за картками. Вона доступна у 179 країнах світу, а емітується у 61. UnionPay є основним конкурентом Visa та Mastercard на світовому ринку.

Нагадаємо:

З 6 листопада платіжні картки на базі китайської системи UnionPay International можна буде отримати у столичних відділеннях Приватбанку.

Економічна правда