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Біткоїн переступив поріг у 22 тисячі доларів

Четвер, 17 грудня 2020, 09:22
 

Лише за добу криптовалюта Bitcoin зросла на 13,86% та 17 грудня сягнула позначки у 22,14 тисячі доларів.

Про йдеться у даних Coindesk.

Вночі криптовалюта влаштувала "гойдалки": спершу сягнула 22,13 тисячі доларів близько 5 ранку за Києвом, після чого впала до 21,75 до 6 ранку. З того моменту вартість почала зростати та досягла максимуму у 22,33 тисячі доларів о 08:30 за Києвом.

З 07:37 вартість тримається на рівні вище 22 тисяч, станом на 09:13 вона дорівнює 22,26 тисячі доларів і продовжує зростати.

 

Нагадаємо:

Вартість біткоїна у середу, 16 грудня, уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів.

Економічна правда

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