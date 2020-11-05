"Нафтогаз" готовий самостійно розпочинати роботи на Юзівській площі

Через півроку після підписання договору з Кабміном "Нафтогаз" буде готовий самостійно починати буріння на Юзівській площі - її потенціал оцінюють у 3 трильйона кубічних метрів палива.

Про це розповів голова групи "Нафтогаз" Андрій Коболєв в інтерв’ю Interfax.

Юзівська площа має території у 8 тисяч квадратних кілометрів у межах Донецької та Харківської областей. "Надра України" оцінює потенціал площі у понад 3 трильйони кубічних метрів умовного палива, а річний видобуток прогнозується на рівні 10-20 мільярдів кубічних метрів.

На цій території компанія має намір перевірити концепцію розробки газу щільних піщаників. "Якщо цей тест буде успішний, я думаю, ми зможемо як самі, так і, якщо побачимо якусь дуже цікаву комерційну пропозицію зі сторони, подумати про партнерство", - зазначив він.

У 2013 році ТОВ "Надра Юзівська" підписали угоду про розподіл продукції з компанією Shell. Остання вийшла з угоди у 2015 році.

У 2016 році нідерландська Yuzgaz перемогла у конкурсі. У грудні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" на користь компанії Yuzgaz B.V. (Нідерланди) з інвестором-оператором проекту в особі словацької Nafta a.s.

У грудні 2019 року голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що словацька Nafta a.s., що належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проекті.





