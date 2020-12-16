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Ціни на нафту йдуть угору: нафта Brent перетнула позначку у 51 долар

Середа, 16 грудня 2020, 14:26
 

Ціни на нафту продовжують поступово відновлюватись на тлі початку вакцинації від COVID-19 у світі -  нафта Brent вперше з березня перетнула позначку у 51 долар за барель.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта Brent зросла у ціні на 25 центів, або 0,5% та вартувала на ринку 51.01 долар за барель. Ф’ючерси нафти WTI зросли на 21 цент (+0,4%) та встановились у ціні на рівні 47,83 долара за барель.

Основною причиною ринкового оптимізму залишається початок вакцинації у світі - дедалі більше країн надають дозволи на вакцинацію та розпочинають щеплення населення. Допомагає у підтримці тренду також ослаблий долар, що сягнув найнижчих з 2018 року рівнів.

З іншого боку очікування інвесторів стримують жорсткі локдауни  у європейських країнах та інформація про значні запаси нафти у США (495 мільйонів барелів).

На думку аналітиків FACTS Global Energy найбільшою загрозою для попиту на світовому ринку є ситуація у США, де зберігається низький рівень попиту на бензин як наслідок погіршення статистики COVID-19 в країні.

Нагадаємо: 

10 грудня нафта Brent вперше з початку пандемії сягнула позначки у 50 доларів за барель. 

Економічна правда

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