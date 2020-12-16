Рада ухвалила закон щодо електронних комунікацій

Верховна Рада на засіданні 16 грудня підтримала у цілому законопроєкт №3014 "Про електронні комунікації" з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Законопроєкт прийняли голосами "Слуги народа" (222 депутати "за", 1 - "утримався"), "Довіри" (2 депутати "за", 15 - "утрималось") та позафракційних (4 - "за", 1 - "проти", 5 - "утримались").

Усі інші фракції від голосування утримались.

Заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко з трибуни назвав цей законопроєкт "одним з тих законів, яких очікує Євросоюз - закон, який є підтвердженням намірів України до вступу до Європейського союзу та прийняття якого необхідно для виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом".

Законопроєктом пропонують уточнити термінологію у сфері електронних комунікацій, а також - впровадити принцип мінімально необхідного і передбачуваного регулювання галузі, прозорості, відсутності дискримінації та технологічної нейтральності.

Також передбачається введення універсальної послуги у сфері електронних комунікацій, яка покликана забезпечити доступність для населення послуг надання доступу до інтернету і голосового зв'язку.

Зокрема, універсальними послугами пропонують призначити: послуги широкосмугового доступу до мережі інтернет і голосові електронні комунікації в фіксованому місці.

Пропозиції Володимира Зеленського стосувались узгодження законопроєкту з вимогами Основного Закону та Конституції України. Комітет на доопрацюванні вніс 66 правок.

Нагадаємо:

16 червня Верховна Рада прийняла за основу законпороєкт №3014 про електронні комунікації, який, зокрема, передбачає зниження потенційно можливого тиску на компанії у цій сфері та зменшення кількості перевірок.

30 вересня Верховна Рада прийняла законопроєкт №3014 у цілому.

29 жовтня Президент вніс пропозиції до закону, адже окремі положення проєкту закону не відповідали законодавству України та Конституції.

Економічна правда