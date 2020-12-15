Україна зібрала 100% врожаю основних сільгоспкультур

Аграрії станом на 14 грудня повністю зібрали врожай основних сільськогосподарських культур, а також завершили посів озимих культур на наступний рік.

Про це повідомляє Мінекономіки.

За оперативними даними областей, на 14 грудня аграрії зібрали 83,8 мільйона тонн основних сільськогосподарських культур з площа 24,1 млн га. Зернових та зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн з площі 15,3 млн га.

У розрізі культур зібрано:

пшениці – 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га;

ячменю – 7,8 млн тонн з площі 2,4 млн га;

гороху – 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га;

кукурудзи – 29,8 млн тонн з площі 5,3 млн га;

гречки – 106,5 тис. тонн з площі 78,5 тис. га;

проса – 244 тис. тонн з площі 150,4 тис. га;

цукрових буряків – 9,2 млн тонн з площі 216 тис. га;

соняшнику – 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га;

сої – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га;

ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.

Озимих культур посіяли на площі 8,07 млн га. Зокрема, посіяно:

пшениці – 6,1 млн га;

ячменю – 954,7 тис. га;

жита – 125,2 тис. га;

ріпаку – 881,1 тис. га.

"Цьогорічний валовий збір зерна склав 65,4 млн тонн, що втричі більше за потреби внутрішнього ринку, а також дозволяє нам зберігати провідні позиції за експортом сільгосппродукції", - прокоментував Міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Україна вже експортувала 12,2 млн тонн пшениці, перехідні залишки у 2020/21 МР очікуються на рівні 1,5 млн тонн.

Нагадаємо:

У Мінекономіки погіршили прогноз урожаю зернових у 2020 році в Україні на 3 млн тонн - до 65 млн тонн.

Українські сільгоспвиробники станом на 19 жовтня зібрали 62,2 мільйона тонн основних культур, в тому числі 80% зернових до прогнозу врожаю.

Економічна правда