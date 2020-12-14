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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись

Понеділок, 14 грудня 2020, 19:50
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 15 грудня на рівні 27,87 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,88 грн (на 14 грудня - 33,89 гривні).

Нагадуємо:

14 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,95 - 27,97 гривні.

14 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,85 гривні.

Економічна правда

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