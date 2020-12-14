У Google назвали причину збоїв у роботі 

Google пояснили, що глобальні перебої у роботі сервісів 14 грудня були пов’язані зі збоєм у системі автентифікації, що виник через проблеми з квотою внутрішнього сховища.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу Google.

"Сьогодні через проблеми з квотою внутрішнього сховища стався збій системи автентифікації - сервіси, що потребують від користувачів входу в систему, видавали велику кількість помилок", - повідомили виданню у Google.

Нагадаємо:

14 грудня користувачі у всьому світі почали повідомляти про перебої у роботі сервісів Google, найбільше уражені були Європа та Японія.

Станом на 15:30 14 грудня робота всіх сервісів компанії відновилась.