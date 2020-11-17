Росіяни продають завод "Масандра" в окупованому Криму

Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон 100% акцій акціонерного товариства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на матеріали "Єдиного електронного торгового майданчика".

Початкова ціна найстарішого і найбільшого винного заводу Криму - 5,3 млрд рублів (близько 70 млн доларів). Зараз 100% акцій заводу належить так званому "Міністерству майнових та земельних відносин Криму".

Аукціон призначено на 14 грудня. Заявки на участь в торгах приймаються до 8 грудня.

Нагадуємо:

У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму.

Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.

У грудні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ направила інформаційні листи про незаконне привласнення Росією українського приватного і державного майна в анексованому Криму до Міжнародного кримінального суду.