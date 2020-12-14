Курс валют: гривня подолала психологічну позначку
Понеділок, 14 грудня 2020, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 14 грудня на рівні 27,97 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,89 грн (на 11 грудня - 33,99 гривні).
Нагадуємо:
11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,95 - 27,97 гривні.
Економічна правда
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