Курс валют: гривня подолала психологічну позначку

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 14 грудня на рівні 27,97 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,89 грн (на 11 грудня - 33,99 гривні).

Нагадуємо:

11 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,95 - 27,97 гривні.

Економічна правда