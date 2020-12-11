Хабар у 250 тисяч доларів: Керівнику порту "Чорноморськ" повідомили про підозру

Фото: НАБУ

Детективи НАБУ повідомили викритим "на гарячому" керівнику ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та особі-посереднику про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Дії обох осіб кваліфіковано за ч.4 ст.368 КК України. Дії посередника також кваліфіковано за – ч. 5 ст. 27 КК України

Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів. Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за "лояльність", оцінивши її у 250 тис доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівник ДП діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі посадовцю ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у 250 тисяч доларів керівника держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та особу-посередника.

Економічна правда