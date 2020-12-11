Агентство Moody's підвищило рейтинги 8 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Райффайзен Банку Аваль, ТАСкомбанку, ПАТ "Сбербанк", Банку Восток і банку "Південний" за новою методологією без зміни прогнозу "стабільний".

Про це йдеться у повідомленні Moody's.

Зазначається, що рейтинги Ощадбанку, Укрексімбанку, Приватбанку, Сбербанку, ТАСкомбанку, Банку Восток і банку "Південний" підвищили з "Caa1" до "B3".

Рейтинг Райффайзен Банку Аваль підвищили до "B2".

"Рейтинги цих банків відповідають рейтингу України (наразі стабільний B3), тому підвищення їх рейтингу малоймовірне за відсутності підвищення суверенного рейтингу.

У той же час рейтинги кредитоспроможності банків можуть бути знижені, якщо їх фінансові показники, зокрема якість активів, капіталізація та прибутковість, суттєво погіршаться", - заявили в агентстві.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги "Приватбанку", зокрема, довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті з "Саа1" до "В3", прогноз - стабільний.

У Moody's кажуть, що підвищення рейтингів Приватбанку до рівня суверенного рейтингу України обумовлені змінами методології визначення рейтингів банків на ринках, зокрема, найсильніші фінансові установи країни відтепер можуть мати рейтинги, які відповідають чи перевищують суверенний рейтинг.

Економічна правда