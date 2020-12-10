Курс гривні до долара та євро трохи знизився
Четвер, 10 грудня 2020, 19:50
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 грудня на рівні 28,08 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,99 грн (на 10 грудня - 33,96 гривні).
Нагадуємо:
10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,08 - 28,10 гривні.
10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Економічна правда
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