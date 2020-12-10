Закриття міжбанку: гривня продовжує зміцнюватись
10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,03 - 28,05 гривні;
Євро – 34,05 - 34,08 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,05 – 28,27 гривні. Євро купують по 33,76 гривні, продають по 34,18 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,14 - 28,23 гривні, євро - 33,93 - 34,02 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 грудня на рівні 28,04 гривні.
Офіційний курс гривні до євро також зміцнився та встановився на рівні 33,96 грн (на 9 грудня - 34,05 гривні).
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,08 - 28,10 гривні.
Економічна правда
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