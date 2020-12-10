Антимонопольники надали перший дозвіл на приватизацію Укрспирту

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії з групи Nemiroff на придбання активів Немирівського МПД - першого приватизованого заводу "Укрспирту".

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Дозвіл на придбання активів Немирівського місця провадження діяльності надано ТОВ "ЛВН Лімітед", засновником якого є "НЕМІРОФФ ІНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТІ ІСТЕБЛІШМЕНТ".

Купівельна ціна об’єкта придбання становить 66,1 млн грн, АМКУ підтвердив наявність у компанії цих коштів.

Також у Комітеті повідомляють, що Немирівське МПД не здійснює господарську діяльність з 2015 року. На виробничих потужностях Немирівського МПД планується виробляти етиловий спирт для використання у якості сировини при виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів.

АМКУ встановив, що, після модернізації активів, частка групи покупця на ринку етилового спирту становитиме близько 4%.

"Оскільки концентрація спрямована на скасування державної монополії на виробництво та оптову реалізацію етилового спирту, а заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, Комітет прийняв рішення про надання відповідного дозволу", - йдеться у повідомленні Комітету.

Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, завод приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД".

Економічна правда





