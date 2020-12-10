Спроба підкупу голови Держгеокадастру: Двом затриманим повідомили про підозру

Роман Лещенко Фото: ЕП

НАБУ і САП повідомили про підозру в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особі-посереднику, які намагалися підкупити голову Держгеокадастру Романа Лещенко.

Про це повідомив сам Лещенко під час прес-конференції.

"Сьогодні двом особам було повідомлено про підозру у спробі підкупу голови Держгеокадастру. Кваліфікація дій таких осіб йде за ч.4 ст.369 КК України. Підозрюваних 9 грудня затримали на "гарячому". Ви вчора чули про суму 170 тисяч доларів, яка призначалась за погодження і видачу наказів про виділення землі у Хмельницькій області на підставних осіб під так звані програми взаємодії з фермерськими господарствами", - заявив Лещенко.

Зазначимо, що санкція вказаної статті ККУ передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такого.

Як додали в НАБУ, підозрюваних затримали у момент спроби підкупу керівника Держгеокадастру при передачі йому частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тис доларів.

"За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис доларів голові Держгеокадастру передали ще у листопаді 2020 року.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис доларів", - йдеться у повідомленні.

"Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу", - додали в НАБУ.

Нагадаємо:

НАБУ та Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали в.о. керівника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру і особу-посередника, які намагались підкупити голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

Економічна правда